Bayrampaşa'da kiracısının kapısını kıran şahıs hakim karşında

Zammı kabul etmeyen kiracısının kapısını baltayla kırıp, içeri giren ve evi dağıtan ev sahibi mahkemede yaptığı savunmada, "Tadilat yapmaya gitmiştim, elimde bu yüzden balta vardı" dedi.

Son zamanlarda ev sahibi ve kiracılar arasında yaşanan anlaşmazlıklar sıklıkla gündem olmaya başladı.

Evlerini fahiş fiyatlarla kiraya veren ev sahipleri zam üzerine zam yaparken kiracılar ise bu duruma tepki gösteriyor.

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde de konuya ilişkin bir olay yaşandı.

Baltayla kapıya dadandı

Geçtiğimiz ocak ayında yaşanan tartışmada 93 yaşındaki Naim Akgün, bin 200 TL olan ev kirasını 4 bin TL'ye çıkarmak istedi.

Suriyeli kiracının fahiş artışını kabul etmemesiyle ise ev sahibi adeta kendinden geçti.

Bunun üzerine dairenin önüne gelerek eline aldığı balta ile kapıya saldırmaya başladı.

İddianame hazırlandı

Şikayet üzerine Akgün gözaltına alınırken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da olaya ilişkin iddianame hazırladı.

İddianamede, Naim Akgün’ün, kiracısı olan mağdurlar Amina Hasan ve Rahaf Shaham Kabaa’nın kirayı ödememesi nedeniyle evlerine balta ile gittiği belirtilmişti.

Bayrampaşa'da kiracı fahiş artışı kabul etmedi: Ev sahibi baltayla saldırdı VİDEO

Hapsi istendi

Akgün’ün kapıyı kırarak eve girdiği açıklanan iddianamede, sanık Akgün’ün ‘silahla konut dokunulmazlığını ihlal’ suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapsi talep edilmişti. Naim Akgün’ün, İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlandı.

"Tadilat yapmaya gitmiştim"

Duruşmada savunması sorulan Akgün, “93 yaşındayım, ben evi 2-3 kişiye kiraya verdim 20 kişi oldular.” dedi.

Hakimin, "Kapıya gitmişsin balta ile kapıyı kırmışsın." demesi üzerine sanık Akgün, "Ben öyle bir şey yapar mıyım? Bir kapı 15 bin TL. Ben apartmanda tadilat yapıyordum. Bana saldırılar 8-10 kişi. Ben kira işlerini oğluma devrettim ona kirayı ödemedikleri için evden çıkmalarını söyledim. Evi de berbat halde bıraktıkları için evde tadilat yapmaya gitmiştim, elimde bu yüzden balta vardı. Ben kiracıların kapısını kırıp zarar vermedim. Kendi malıma niye zarar vereyim?" diye konuştu.

Duruşma ertelendi

DHA'nın aktarımına göre; sanık avukatı ise müvekkilinin beraatini istedi.

Ara kararını açıklayan hakim, tanıkların dinlenilmesi ve diğer eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.