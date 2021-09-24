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    Beşiktaş iskelesinde can pazarı

    Adalar'a hareket eden vapurdan denize atlayarak intihar girişiminde bulunan şahıs, soğuk hava nedeniyle hipotermi geçirdi.
    • İHA
    • 24.09.2021 - 10:24
    • Güncelleme : 24.09.2021 - 10:57
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    Beşiktaş iskelesinde can pazarı

    İstanbul’da Beşiktaş-Adalar vapuruna binen Nedim Y. (47), vapur iskeleden 10 metre uzaklaştıktan sonra bir anda denize atlayarak intihar girişiminde bulundu.

    Denize atlayan Nedim Y. havanın soğuk olması nedeniyle hipotermi geçirdi.

    Vapurda bulunan görevliler atlayan Nedim Y.'yi fark edince önce vapurun motorlarını durdurdu, sonra halatları çözerek adama fırlattı.

    Nedim Y. tutunduğu halat sayesinde hayatta kaldı.

    SAĞLIK ÇALIŞANI İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

    Vapur iskeleye yanaştıktan sonra iskeledeki görevliler ve vatandaşların yardımı ile Nedim Y., iskeleye çıkartıldı.

    İskeleye çıkarılan Nedim Y.'ye, hemen polar verilerek, üzeri örtüldü.

    İskelede bulunan vatandaşlar arasındaki bir sağlık çalışanı, Nedim Y.'ye ilk müdahaleyi yaptı.

    Nedim Y., daha sonra sağlık ekiplerinin gelmesi ile hastaneye kaldırıldı.

    Beşiktaş iskelesinde can pazarı ViDEO

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