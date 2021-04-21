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- Beşiktaş’ta telefonuna bakarken kaza yapan otobüs şoförü tutuklandı
Beşiktaş’ta telefonuna bakarken kaza yapan otobüs şoförü tutuklandı
- İHA
- 21.04.2021 - 23:36
- Güncelleme : 21.04.2021 - 23:39
Beşiktaş’ta Barbaros Bulvarı’nda sabah yaşanan kazada çift katlı belediye otobüsü alt geçitten geçerken kontrolden çıkarak bariyerlere çarpmış, bariyerlerden kopan parça otobüsün içerisine girerek Sevgi Yamaç Yalçın’ın ölümüne, Münir B.’nin yaralanmasına neden olmuştu.
ŞOFÖR TUTUKLANDI
Kaza sırasında telefonla ilgilendiği belirlenen otobüs şoförü Baki T. polis ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki adli işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece “taksirle adam öldürmek” suçundan tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.
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EVLİ VE 2 ÇOCUK ANNESİYDİ
Kazada hayatını kaybeden Sevgi Yamaç Yalçın'ın Beşiktaş'ta bir gazetede aşçı olarak çalıştığı ve sabah işe gitmek üzere Sultangazi'deki evinden yola çıktığı öğrenildi. Yalçın'ın evli ve iki çocuk annesi olduğu belirtildi.