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    Beşiktaş’ta telefonuna bakarken kaza yapan otobüs şoförü tutuklandı

    Beşiktaş'ta cep telefonuyla ilgilenirken bariyerlere çarpan ve bir yolcunun ölümüne neden olan belediye otobüs şoförü sevk edildiği mahkemece “taksirle adam öldürmek” suçundan tutuklandı.
    • İHA
    • 21.04.2021 - 23:36
    • Güncelleme : 21.04.2021 - 23:39
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    Beşiktaş’ta telefonuna bakarken kaza yapan otobüs şoförü tutuklandı

    Beşiktaş’ta Barbaros Bulvarı’nda sabah yaşanan kazada çift katlı belediye otobüsü alt geçitten geçerken kontrolden çıkarak bariyerlere çarpmış, bariyerlerden kopan parça otobüsün içerisine girerek Sevgi Yamaç Yalçın’ın ölümüne, Münir B.’nin yaralanmasına neden olmuştu.

    ŞOFÖR TUTUKLANDI

    Kaza sırasında telefonla ilgilendiği belirlenen otobüs şoförü Baki T. polis ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki adli işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece “taksirle adam öldürmek” suçundan tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.

    Beşiktaş'ta kadın yolcunun öldüğü otobüs kazası ViDEO

    Beşiktaş’ta telefonuna bakarken kaza yapan otobüs şoförü tutuklandı #1

    EVLİ VE 2 ÇOCUK ANNESİYDİ

    Kazada hayatını kaybeden Sevgi Yamaç Yalçın'ın Beşiktaş'ta bir gazetede aşçı olarak çalıştığı ve sabah işe gitmek üzere Sultangazi'deki evinden yola çıktığı öğrenildi. Yalçın'ın evli ve iki çocuk annesi olduğu belirtildi.

    Beşiktaş’ta telefonuna bakarken kaza yapan otobüs şoförü tutuklandı #2

    Beşiktaş’ta telefonuna bakarken kaza yapan otobüs şoförü tutuklandı #3

    Beşiktaş’ta telefonuna bakarken kaza yapan otobüs şoförü tutuklandı #4

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