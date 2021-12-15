Beşiktaş'taki fitness eğitmenine 22,5 yıl hapis istemi

Nefise Dolapcı'ya tecavüz ettikten sonra boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan İbrahim Yener hakkındaki duruşmada savcı,sanığa ağırlaştırılmış müebbetle 22,5 yıla kadar hapis talep etti.

İstanbul Beşiktaş'ta 2018 yılında yaşanan olayda, fitness eğitmeni İbrahim Yener şofbenden sıcak su gelmeyince apartman görevlisinden yardım istedi.

Eşiyle birlikte apartman görevlisi olarak çalışan 53 yaşındaki Nefise Dolapçı, Yener'in evine giderek şofbene baktı. Teknik ekip çağıracağını söyleyen Dolapçı evden çıktı.

BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Yaklaşık 20 dakika sonra tekrar İbrahim Yener'in dairesine giden Nefise Dolapçı bu kez Yener'i yüksek sesli müzik dinlediği için uyararak sesini kısmasını istedi. Yener ise, "Hadi abla işine bak" diyerek Dolapçı'yı ittirdi. Dolapçı'nın da karşılık vermesi üzerine çıkan arbede sonrası İbrahim Yener evde bulunan bıçakla Nefise Dolapçı'nın boğazını keserek öldürmüştü.

TUTUKLANDI

Cinayetin ardından Yener, polis ekiplerince yakalanarak tutuklanmıştı.

Apartman görevlisini öldüren fitness hocası yakalandı

DURUŞMA YAPILDI

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık İbrahim Yener Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Hayatını kaybeden Nefise Dolapcı'nın eşi Murat Dolapcı ve kızı Nihal Dolapcı da duruşmada hazır bulundu.

"EN AĞIR CEZA VERİLSİN"

Duruşmada söz verilen Murat Dolapcı sanığın en ağır cezayı almasını istediğini söyleyerek "Eşimi kasten çağırarak kafasına şişe vurarak içeri çekip öldürdü" dedi.

Dolapcı'nın kızı Nihal Dolapcı da sanığın işlediği suçlar birden fazla olduğunu, sanığın en ağır cezayı almasını istediğini belirtti. Şikayetçi avukatları ise sanığa indirim uygulanmaksızın en ağır cezanın verilmesini istedi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, olay yeri inceleme tutanaklarına göre Nefise Dolapcı'nın cansız bedeninin üst kısmındaki kıyafetlerinin yırtılmış ve vücudunun çıplak olduğunu ve iç çamaşırında sanık İbrahim Yener'in DNA'sının tespit edildiğini belirtti.

Sanığın Dolapçı'nın yarı çıplak olması ve iç çamaşırından DNA'sının çıkmasına yönelik açıklayıcı bir beyanı olmadığını belirten savcı, olay anında üzerindeki elbiseleri yırtılan Nefise Dolapcı'nın sanığa direnç gösterdiği, vücudunda birden çok kırık ve kesi olacak şekilde darp edilip öldürüldüğü, kendisine yönelik cinsel saldırı eylemine rıza göstermediği ve bu sırada sanık tarafından alıkonulduğu aktarıldı.

MÜEBBETLE 22,5 YIL HAPİS İSTEMİ

Mütalaada, sanığın maktulü özgürlüğünden alıkoymak suretiyle işlediği cinsel saldırı suçunu gizlemek için öldürdüğü belirtilerek "Tasarlayarak kasten öldürme", "Cinsel saldırı" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

“İNSAN SARRAFISINIZ ADALETİNİZE SIĞINIYORUM"

Sanık İbrahim Yener savunmasında, yüz kızartıcı suç işlemediğini söyleyerek "Olayın kaza olduğu aşikar. Ben kaçmadım, kendim teslim oldum. sizler insan sarrafısınız adaletinize sığınıyorum" dedi.

Sanık avukatları mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti. Sanık avukatlarına süre veren mahkeme heyeti, sanık İbrahim Yener'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.