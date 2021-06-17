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- Beşiktaş'taki hırsızlar, kafeden müşterinin telefonunu çaldı
Beşiktaş'taki hırsızlar, kafeden müşterinin telefonunu çaldı
- İHA
- 17.06.2021 - 11:32
- Güncelleme : 17.06.2021 - 12:45
İstanbul Beşiktaş'ta bir kafeteryaya müşteri gibi giren 4 genç kız, etrafı kolaçan ettikten sonra harekete geçti.
3 hırsız etrafı gözetlerken, diğeri az önce masadan kısa süreliğine ayrılan kadının yerine oturdu.
Kadının çantasındaki cep telefonunu çalarak torbasına koydu.
KAFEDEN HIRSIZLIK KAMERADA
Soğukkanlıkla yerinden kalkan hırsız ve arkadaşları oradan ayrıldı. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Beşiktaş'taki hırsızlar, kafeden müşterinin telefonunu çaldı VİDEO
MAĞAZADAN PARA DOLU ÇANTA ÇALDILAR
Şişli Halaskargazi Caddesi'nde bulunan bir mağazaya da giren 4 hırsız, O.K. isimli şahsın çantasından 300 dolar, 1 adet cep telefonu ve 1 adet güneş gözlüğü de çaldı.
Aynı gün aynı mağaza içerisinde M.A. isimli şahsa ait içerisinde 2 bin BAE dirhemi, 200 dolar ve bin 500 lira para bulunan çantayı da çalan hırsızlar, bir kez daha güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Hırsızlar mağazadan çıktıktan sonra yolun karşısına geçerken görüntülendi.
4 HIRSIZ YAKALANDI
Şişli Akağalar Caddesi üzerinde yaklaşık 1 hafta önce saat 11.00 sıralarında şüphe üzerine durdurulan ve tedirgin davranışlar sergileyen A.Ş. (21) isimli şahıs ile Ş.E, G.S.B. ve S.E. isimli yaşı küçük şahıslarla ilgili araştırma yapıldı.
SERBEST BIRAKILDILAR
Şüphelilerden Ş.E. isimli şahsın, İstanbul ve Eskişehir'de “hırsızlık” suçundan 2 aranma kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan hırsızlar, polis merkezine götürüldü. Haklarında “açıktan hırsızlık” suçundan işlem yapılan şüpheli şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.