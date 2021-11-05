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- Beykoz'daki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Beykoz'daki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Beton yüklü kamyonun otomobil üzerine devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsünün öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
- DHA
- 05.11.2021 - 11:53
- Güncelleme : 05.11.2021 - 17:02
Beykoz'da 14 Ekim'de Kuzey Marmara Otoyolunda seyreden beton blok yüklü kamyon, sol ön tekerinin patlamasıyla, Osman Baran'ın kontrolündeki otomobilin üzerine devrilmişti.
Ekipler uzun uğraş sonucu otomobilin üzerinden kamyonu kaldırarak 21 yaşındaki Osman Öz'ün olay yerinde yaşamını yitirdiğini bildirmişti.
İŞTE O KORKUNÇ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ
Kan donduran kazanın güvenlik kamrası görüntüleri ortaya çıktı.
Beykoz'daki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı VİDEO