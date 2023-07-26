Beykoz'daki ormanlık alanda yangın çıktı İstanbul Beykoz'daki ormanlık alanda yangın çıktı... Olay yerine ekipler gönderildi...

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İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul tahmini tuttu.

Megakent, tarihinin en sıcak günlerinden birini gördü.

Uzmanlar dışarı çıkılmaması konusunda uyarırken, kötü haber de gecikmedi.

Beykoz'daki ormanda yangın çıktı

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıktığı İstanbul Beykoz'daki ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler müdahale ediyor...

Ormana ulaşan itfaiye ile birlikte alevlere söndürme helikopteri de müdahale ediyor.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor...