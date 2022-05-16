Beylikdüzü'nde alkollü sürücü kazaya sebep oldu

Hızla giden bir otomobil, cadde kesişimine geldiğinde duramayarak iki araca çarptı. Kaza sonucu 2 kişi hastanelik oldu.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Kavaklı Batı Trakya Bulvarı’nda seyir halinde olan ve alkollü olduğu öne sürülen sürücü S.İ., kesişim noktasında frene basamayınca ortalık savaş alanına döndü.

Kontrolü kaybeden S.İ., iki ayrı araca çarptı.

2 yaralı

Araçlar kullanılamaz hale gelirken, karşı araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar ihbarla bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Sürücü gözaltında

İHA'nın haberine göre S.İ. ise polis ekipleri tarafından ifadesinin alması için emniyete götürüldü.