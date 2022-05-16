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    Beylikdüzü'nde alkollü sürücü kazaya sebep oldu

    Hızla giden bir otomobil, cadde kesişimine geldiğinde duramayarak iki araca çarptı. Kaza sonucu 2 kişi hastanelik oldu.
    • 16.05.2022 - 11:54
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    Beylikdüzü'nde alkollü sürücü kazaya sebep oldu

    İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Kavaklı Batı Trakya Bulvarı’nda seyir halinde olan ve alkollü olduğu öne sürülen sürücü S.İ., kesişim noktasında frene basamayınca ortalık savaş alanına döndü.

    Kontrolü kaybeden S.İ., iki ayrı araca çarptı.

    2 yaralı

    Araçlar kullanılamaz hale gelirken, karşı araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar ihbarla bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

    Sürücü gözaltında

    İHA'nın haberine göre S.İ. ise polis ekipleri tarafından ifadesinin alması için emniyete götürüldü.

    Beylikdüzü nde alkollü sürücü kazaya sebep oldu #1

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