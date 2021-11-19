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Beylikdüzü'nde aracından inip dilenen kadın tepki çekti

Beylikdüzü'nde aracından inip dilenen kadın tepki çekti

Aracından inip üst geçitteki merdivenlere dilenmeye giden kadın, bir vatandaş tarafından kayda alındı. Görüntülerde kadının lüks bir cep telefonuyla oynaması da yer aldı.