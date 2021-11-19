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    Beylikdüzü'nde aracından inip dilenen kadın tepki çekti

    Aracından inip üst geçitteki merdivenlere dilenmeye giden kadın, bir vatandaş tarafından kayda alındı. Görüntülerde kadının lüks bir cep telefonuyla oynaması da yer aldı.
    • Haber Merkezi
    • 19.11.2021 - 14:07
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    Beylikdüzü'nde aracından inip dilenen kadın tepki çekti

    İstanbul Beylikdüzü'nde Volkswagen aracından indiği iddia edilen bir kadın, üst geçide gitti.

    Üst geçitteki merdivenlere oturan kadın, bir vatandaşın dikkatini çekti.

    Kadını cep telefonu kamerasıyla kayda alan kişi, araçtan inip merdivenlere dilenmeye gelmesine tepki gösterdi.

    "ALIN SİZE DİLENCİ"

    Dilenmek üzere merdivenlere oturmasının ardından elindeki lüks telefonla kayda alınan kadına, "Alın size dilenci." diye tepki gösterildi.

    Beylikdüzü'nde aracından inip dilenen kadın tepki çekti VİDEO

    Beylikdüzü nde aracından inip dilenen kadın tepki çekti #1

    Beylikdüzü nde aracından inip dilenen kadın tepki çekti #2

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