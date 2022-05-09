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    Beylikdüzü'nde çocuğu kandıran sahte polis, altınlarla kaçtı

    "Adınız kuyumcu soygununa karıştı" diyerek 13 yaşındaki çocuktan evdeki para ve ziynet eşyalarını alıp kayıplara karışan sahte komiser, polis ekiplerince gözaltına alındı.
    • 09.05.2022 - 12:07
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 12:35
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    Beylikdüzü'nde çocuğu kandıran sahte polis, altınlarla kaçtı

    İstanbul Beylikdüzü'nde İ.U.O. isimli şahıs, cep telefonu ile aradığı 13 yaşındaki çocuğa kendini başkomiser olarak tanıttı.

    DHA'nın haberine göre; sahte polis, çocuğa şunları söyledi:

    "Adınız şüpheli olarak kuyumcu soygununda geçiyor. Evdeki altın ve nakit paraları incelememiz için bize getirmeniz gerekli."

    Altın ve paralarla kayıplara karıştı

    Korkan çocuk, evde bulabildiği tüm altın ve nakit paraları, verilen adrese bıraktı. 28 bin TL, 5 bin 700 dolar ve altınları alan dolandırıcı ortadan kayboldu.

    Durumu öğrenen çocuğun ailesi, olayı polis ekiplerine bildirdi. Mağdurların ifadesinin ardından Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, inceleme başlattı.

    73 saatlik güvenlik kamerası incelendi

    Konu hakkında ilçe genelinde çalışma başlatan polisler, 73 saatlik güvenlik kamerası kaydını izledikten sonra şüphelinin kimliğini tespit etti.

    Evine baskın yapıldı

    İ.U.O.'nun Ataşehir'de bir adreste saklandığını belirleyen Beylikdüzü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, eve baskın düzenledi. Adreste bulunan şüpheli yakalanarak, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Adliyeye sevk edildi

    Ayrıca ziynet eşyaları ve paraların büyük bir kısmı polis tarafından aileye geri iade edildi. İ.U.O., ise  emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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    Beylikdüzü nde çocuğu kandıran sahte polis, altınlarla kaçtı #5


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