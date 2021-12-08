Beylikdüzü’nde iş insanı aracına silahlı saldırı

İş insanı Ali Rıza Gök, aracıyla seyir halindeyken motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde iş insanı Ali Rıza Gök, arkadaşıyla kahvaltı yaptıktan sonra aracına binerek seyir haline geçti.

Esenyurt’tan Beylikdüzü’ne giden Gök, bir anda patlama sesi duydu.

ARACINI KURŞUNLADILAR

İlk etapta lastiği patladığını düşünen Gök, motosikletli iki kişinin kendisine saldırdığını görünce şok yaşadı. Motosikletli şahıslar ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine polis ekipleri, aracın kurşunlandığı noktaya geldi ve incelemelerine başladı.

SAATLERCE TAKİP ETMİŞLER

İş insanı, saldırıyla ilgili polise şikayette bulurken, geriye dönük güvenlik kamerası kameralarını izleyince şahısların kendisini saatlerce takip ettiğini gördü.

"BEN LASTİK PATLADI SANDIM"

Saldırganların kendisini 3-4 saat boyunca takip ettiğini sonradan görüntüleri izleyince fark ettiğini belirten Gök, "Artık yanımdan geçen kuryeye bile dikkat ediyorum. Araçlara insanlara bile dikkat ediyorum artık. Bizi takip edip uygun anı bulup, ateş ediyorlar bize. Tetiği çeken arka tarafta oturuyordu. Ben lastik patladı sandım ilk önce. Soluma baktığımda silahlı adamları gördüm. Araçta bir arkadaşım vardı o fark etti bizi ilk. Kaçtılar saldırıdan sonra." dedi.

"FAİLİ MEÇHUL DEDİLER"

Polis merkezinde kendisine olayın ‘faili meçhul’ olduğunu söylediklerini kaydeden Gök, "Faili meçhul dediler. Her kaskı takan birisine ateş etsin o zaman. Ben kendimi nasıl koruyacağım vatandaş kendisini nasıl koruyacak?. O zaman motosikletli kaskı takıp suç işleyen insanlar yakalanamıyor algısı oluşuyor. Bunun önüne geçilemiyor mu bunun bir çaresi yok mu? Bana saldıran kişilerin yanına mı kalacak bu olay bu kadar basit bir eylem mi bu. Tehdit falan almadım sonradan. Kişinin kim olduğunu bilsek ona göre tedbir alacağız.

"BEN İSTİYORUM Kİ BUNU YAPANLAR BEDELİNİ ÖDESİN"

Kim olduğunu bilsek ona göre kendimizi koruyacağız ya da panik yapacağız o adamları görünce. Adamları bilmediğimiz için tedbir de alamıyoruz. Allah’ın verdiği canı Allah alır, inançlı insanlarız. Her an olma durumuyla bekliyoruz. Çocuklarımı servisten aldım, artık her sabah okula ben götürüyorum. Burası aile şirketi burayı nasıl koruyacağım. Türkiye'nin 4-5 ilinde şirketimiz var oraları nasıl koruyacağız. Ben istiyorum ki bunu yapanlar bedelini ödesin faili meçhul olmasın." diye konuştu.