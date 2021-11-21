Beylikdüzü'nde 'selamımı almadın' diyerek doktora saldırdı

Ailesi ile hastaneye giden bir şahıs selamını almadığı gerekçesi ile doktora saldırmaya çalıştı. Güvenlik görevlileri saldırganı durdururken o anlar ise bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin sona ermesi dilenirken her geçen gün artmaya devam ediyor...

Şiddetin son durağı, İstanbul Beylikdüzü Devlet Hastanesi oldu.

Eşi ve iki çocuğu ile hastanenin acil bölümüne tedavi olmak için gelen bir vatandaş, hastanede korku dolu anlar yaşattı.

DOKTORA SALDIRMAYA ÇALIŞTI

Kendisi ile yeterince ilgilenmediği ve selamını almadığı gerekçesi ile doktorun üstüne yürüyen şahıs, ortalığı birbirine kattı.

KAMERAYA YANSIDI

O sırada eşi ve çocuklarının bağırışlarına aldırmayan adam, hastanenin güvenlik görevlileri ve bazı vatandaşların tartışmaya müdahale etmesi ile durduruldu.

Yaşanan o tartışma anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.