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    Beylikdüzü’nde yol verme kavgası

    Bir motosiklet sürücüsü ile taksici arasında çıkan yol verme tartışmasında yumruklar konuştu. Sokak ortasında birbirlerine saldıran sürücüler, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle ayrıldı.
    • 03.08.2022 - 10:48
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 10:59
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    Beylikdüzü’nde yol verme kavgası

    İstanbul’un Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi’nde geçtiğimiz pazartesi günü, motosiklet sürücüsü ve taksici arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

    Kısa süre sonra kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine girdi.

    Tekme ve yumruklarla saldırdı

    Öfkeli motosiklet sürücüsü, taksi şoförüne tekme ve yumruklarla saldırdı.

    İHA'nın haberine göre durumu gören çevredeki vatandaşlar, tarafları ayırmak için araya girdi.

    Motosiklet sürücüsü gitti, kavga bitti

    Yaşanan olay, motosiklet sürücüsünün olay yerinden ayrılması ile son buldu.

    Kavga ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

    Beylikdüzü’nde yol verme tartışmasında yumruklar konuştu VİDEO

    Beylikdüzü’nde yol verme kavgası #1

    Beylikdüzü’nde yol verme kavgası #2

    Beylikdüzü’nde yol verme kavgası #3


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