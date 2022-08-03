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Beylikdüzü’nde yol verme kavgası
Bir motosiklet sürücüsü ile taksici arasında çıkan yol verme tartışmasında yumruklar konuştu. Sokak ortasında birbirlerine saldıran sürücüler, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle ayrıldı.
- 03.08.2022 - 10:48
- Güncelleme : 03.08.2022 - 10:59
İstanbul’un Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi’nde geçtiğimiz pazartesi günü, motosiklet sürücüsü ve taksici arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Kısa süre sonra kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine girdi.
Tekme ve yumruklarla saldırdı
Öfkeli motosiklet sürücüsü, taksi şoförüne tekme ve yumruklarla saldırdı.
İHA'nın haberine göre durumu gören çevredeki vatandaşlar, tarafları ayırmak için araya girdi.
Motosiklet sürücüsü gitti, kavga bitti
Yaşanan olay, motosiklet sürücüsünün olay yerinden ayrılması ile son buldu.
Kavga ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Beylikdüzü’nde yol verme tartışmasında yumruklar konuştu VİDEO