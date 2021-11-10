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Beylikdüzü'ndeki şahıs, sessizlik için ayakkabılarını çıkarıp hırsızlık yaptı

Beylikdüzü'ndeki şahıs, sessizlik için ayakkabılarını çıkarıp hırsızlık yaptı

Dadandığı evlerde ses çıkmaması için çabalayan hırsız, ayakkabılarını çıkarıp hırsızlık yaptı. O anlardan biri kameraya yansırken, şahıs tutuklandı.