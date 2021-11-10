Euro
11.3458
0.46%
Dolar
9.8225
0.93%
Altın
576.5
0.57%
Borsa
1.616
0.01%
Bitcoin
655.923
-0.28%
BTXN Coin
23.26
2.42%
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Beylikdüzü'ndeki şahıs, sessizlik için ayakkabılarını çıkarıp hırsızlık yaptı

    Dadandığı evlerde ses çıkmaması için çabalayan hırsız, ayakkabılarını çıkarıp hırsızlık yaptı. O anlardan biri kameraya yansırken, şahıs tutuklandı.
    • İHA
    • 10.11.2021 - 10:16
    • Güncelleme : 10.11.2021 - 11:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beylikdüzü'ndeki şahıs, sessizlik için ayakkabılarını çıkarıp hırsızlık yaptı

    İstanbul Beylikdüzü’nde 4 farklı adresten ziynet eşyaları, nakit para, cep telefonu, bilgisayar ve çeşitli teknolojik ürünler çalındı.

    Ürünlerin çalınmasına ilişkin başlatılan çalışmada bir şüpheli gözaltına alındı.

    Gözaltına alınan 22 yaşındaki şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken zanlının hırsızlık yaptığı anlar kameralara yansıdı.

    SES ÇIKARMAMAK İÇİN AYAKKABILARINI ÇIKARDI

    Kameralara yansıyan görüntüde, zanlının gözüne kestirdiği konut çevresinde önce bir arkadaşıyla gözlem yaptığı ardından ise ses çıkarmamak için ayakkabılarını çıkartarak adrese girdiği görülüyor.

    Beylikdüzü ndeki şahıs, sessizlik için ayakkabılarını çıkarıp hırsızlık yaptı #1

    PARALARI ALIP ÇANTAYI ÇÖPE ATTI

    İkametten çaldığı çanta içerisindeki nakit paraları aldıktan sonra çantayı çöp konteynerine attığı görülen şahsın, daha sonra olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

    Beylikdüzü'ndeki şahıs, sessizlik için ayakkabılarını çıkarıp hırsızlık yaptı VİDEO

    Beylikdüzü ndeki şahıs, sessizlik için ayakkabılarını çıkarıp hırsızlık yaptı #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir