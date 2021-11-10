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- Beylikdüzü'ndeki şahıs, sessizlik için ayakkabılarını çıkarıp hırsızlık yaptı
Beylikdüzü'ndeki şahıs, sessizlik için ayakkabılarını çıkarıp hırsızlık yaptı
- İHA
- 10.11.2021 - 10:16
- Güncelleme : 10.11.2021 - 11:54
İstanbul Beylikdüzü’nde 4 farklı adresten ziynet eşyaları, nakit para, cep telefonu, bilgisayar ve çeşitli teknolojik ürünler çalındı.
Ürünlerin çalınmasına ilişkin başlatılan çalışmada bir şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 22 yaşındaki şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken zanlının hırsızlık yaptığı anlar kameralara yansıdı.
SES ÇIKARMAMAK İÇİN AYAKKABILARINI ÇIKARDI
Kameralara yansıyan görüntüde, zanlının gözüne kestirdiği konut çevresinde önce bir arkadaşıyla gözlem yaptığı ardından ise ses çıkarmamak için ayakkabılarını çıkartarak adrese girdiği görülüyor.
PARALARI ALIP ÇANTAYI ÇÖPE ATTI
İkametten çaldığı çanta içerisindeki nakit paraları aldıktan sonra çantayı çöp konteynerine attığı görülen şahsın, daha sonra olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.
Beylikdüzü'ndeki şahıs, sessizlik için ayakkabılarını çıkarıp hırsızlık yaptı VİDEO