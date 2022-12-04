Beyoğlu'nda 2 yankesici çaldıkları telefonu takside düşürdü

Silkeleme yöntemiyle yankesicilik yapan 2 şüpheli olay yerinden kaçarken çaldıkları telefonu takside düşürdü. Olay ardından inceleme yapan ekipler 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde iki şahıs İlhan K.’nın yanına yaklaşarak 25 bin lira değerindeki cep telefonunu "silkeleme" diye bilinen yankesicilik yöntemiyle çaldı.

Şahıslar ardından koşarak kaçarken, bir süre sonra da Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü binası önünden bir taksiye bindi.

Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, bölgedeki 10 adet KGYS ve yaklaşık 15 işyerine ait güvenlik kamera görüntülerini tek tek inceleyerek hırsızların kimliğini tespit etti.

Şüpheliler tespit edildi

Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, yankesicilerden birinin Numan K. olduğunu, durakta kendisini bekleyen diğer şahsın ise Cihan K. olduğunu tespit etti.

Bir kişi yakalandı

Şahısların olaydan sonra kaçtıkları ve bir yerde buluştukları, ardından taksiye bindikleri belirlendi.

Çalışmalara devam eden polis ekipleri, Numan K.’yı Taksim’de kıskıvrak yakaladı.

Çaldıkları telefon takside düştü

Gözaltına alınan Numan K. olayı itiraf etti. Şahısların cep telefonunu ise kaçarken bindikleri takside düşürdükleri belirlendi.

Taksinin Kadıköy'de bulunduğunu tespit eden ekipler, araçta yaptıkları aramada koltuğa sıkışmış telefonu buldu.

2 şüpheli adliyeye sevk edildi

İHA'nın haberine göre, telefon sahibine teslim edilirken, yankesici Numan K. ve çalışmaların devamında yakalanan suç ortağı Cihan K. emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.