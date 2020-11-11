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- Beyoğlu'nda alkollü genç, cipe bir anda tekmelerle saldırdı
Beyoğlu'nda alkollü genç, cipe bir anda tekmelerle saldırdı
- DHA
- 11.11.2020 - 08:15
- Güncelleme : 11.11.2020 - 09:24
İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Gümüşsuyu semtinde elektrik üzerine iş yerleri bulunan Rıdvan Kayacı ile İbrahim Algan, dün sabah geldiklerine şirketlerine ait cipin kapı, cam ve döşemelerinin zarar gördüğünü fark etti.
Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarına bakan Kayacı ile Algan, tekmeli saldırı anının kameraya yansıdığını gördü.
ELİNDEN ŞİŞEYİ BIRAKMADI
Görüntülerde elinde alkol şişesi bulunan gencin, bir anda yol kenarında park halindeki cipe tekmelerle saldırdığı anlar yer alıyor.
Elindeki şişeyi dikerek alkol almayı sürdürdüğü kameraya yansıyan genç, uzunca bir süre cipe tekmeler savuruyor.
Beyoğlu'nda, alkollü genç cipe bir anda tekmelerle saldırdı İZLE
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Görüntüleri alarak polis merkezine giden cipin sahipleri, saldırgandan şikayetçi oldu.
Polis, olayla ilgili çalışma başlatırken, mahallede bulunan tekel bayisine saldırganın görüntüleri gösterildi.
Esnafın kendisinden sürekli alkol alan kişi olarak teşhis ettiği gencin kimliği belirlendi. Polis, saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
11 BİN LİRALIK ZARAR VERDİ
Öte yandan, tamircilere gösterilen cipte 11 bin liralık hasar tespiti yapıldı.