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Beyoğlu'nda alkollü genç, cipe bir anda tekmelerle saldırdı

Beyoğlu'nda alkollü genç, cipe bir anda tekmelerle saldırdı

Lüks araca 11 bin liralık hasar verdiği tespit edilen ve kimliği belirlenen saldırganın yakalanması için çalışmalar sürerken, olay anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.