Polis ekiplerinin asayiş denetiminde haklarında arama kararı bulunan 63 şüpheli yakalanırken, uyuşturucu madde bulunduran 2 şüpheli de gözaltına alındı.

İstanbul Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı Motorize Büro Amirliği ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Ekipleri ile birlikte ilçe genelinde denetim yaptı.

Denetimlerde 19 bin 681 kişinin GBT sorgusu yapıldı.

ARANAN 63 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Sahte kimlik kullanan ve hapis cezası bulunan bir kişi ile yine haklarında arama kararı bulunan 63 şüpheli yakalandı.

Bin 420 araç denetlenirken, 1 ruhsatsız silah bulunduran araç sürücüsüne de işlem yapıldı.

Beyoğlu'nda asayiş denetimi VİDEO

İLÇE SINIRLARI ARANDI

Ayrıca Beyoğlu ilçe sınırları içerisinde bulunan 15 metruk bina ve 25 çocuk parkını kontrol eden polis ekipleri, uyuşturucu madde bulunduran 2 şüpheliyi de gözaltına alarak işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti.

















