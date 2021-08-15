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    Beyoğlu'nda inşaat deposunda yangın

    İnşaat deposunda çıkan yangında 6 işçi yaralanırken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
    • DHA
    • 15.08.2021 - 13:28
    • Güncelleme : 15.08.2021 - 15:16
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    Beyoğlu'nda inşaat deposunda yangın

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Uzunbayır Sokak'ta yapımı süren bir inşaat deposunda yangın çıktı.

    İddiaya göre çalışma sırasında izolasyon malzemeleri bir anda parladı ve çalışan 6 işçi bir anda alevlerin arasında kaldı.

    HASTANELİK OLDULAR

    Dumanların çıktığını gören çevredekiler durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Alevlerin arasında kalan 5 işçi kendilerini dışarıya atarken, içeride kalan bir işçiyi olay yerine gelen itfaiye ekipleri dışarıya çıkarttı. Çeşitli yerlerinde yaralanan işçiler ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldı.

    YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

    Yangın ise kısa süre itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis ekipleri inşaat alanının çevresine emniyet şeridi çekerek yangın çıkan inşaatta incelemelerde bulundu.

    Beyoğlu'nda inşaat deposunda yangın ViDEO

    Beyoğlu nda inşaat deposunda yangın #1

    Beyoğlu nda inşaat deposunda yangın #2

    Beyoğlu nda inşaat deposunda yangın #3

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