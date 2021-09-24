Beyoğlu'nda baba, kızının kınasında gürültü nedeniyle öldürüldü

Kızının en özel gecesini organize eden genç adam, eğlencenin geç saatlere kadar devam etmesi sebebi ile alt kattaki komşusu tarafından saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi.

İstanbul Beyoğlu'nda 46 yaşındaki Serdar Yılmaz, kısa bir süre önce kızına nişan yaptı.

Yılmaz düğün öncesi kızına mahalle parkında düzenlediği kına gecesi geç saatlere kadar sürdü.

Gürültü nedeniyle Serdar Yılmaz'ın evinin alt katındaki lokali işleten Bekir A. öfkelenerek kavga çıkardı.

KAVGA KANLA BİTTİ

Davette bulunan akrabalar taş ve şişelerle lokali basarak ortalığı savaş alanına döndürdü. Arbedede lokal sahibi silahını çıkararak Yılmaz’ı karnından ve sırtından ağır şekilde, yakını Nazar Yılmaz’ı ise bacağından yaraladı.

Olayın ardından şüpheli şahıs tabancasıyla birlikte koşarak kaçtı.





HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Yılmaz Şişli’deki özel bir hastaneye, Nazar Yılmaz’ı ise Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'ne kaldırdı.

Ameliyata alınan talihsiz adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

EKİPLERİ ARAYARAK TESLİM OLDU

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mekanda geniş çaplı inceleme başlattı. Çalışmalar devam ederken telefonla emniyeti arayan katil zanlısı cinayeti işlediğini ve tabancayı Haliç’e attığını itiraf ederek polise teslim oldu.





ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olay günü mekandan çıkan Hasan A. ve kaçan Oğuzhan K. da polis ekipleri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan Bekir A., Hasan A. ve Oğuzhan K. emniyete götürülerek sorgulanmalarının ardından adliyeye sevk edildi.





CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden Bekir A. ve Hasan A. “kasten adam öldürmek” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Oğuzhan K. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



