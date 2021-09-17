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    Beyoğlu'nda polis, okul taşıtlarını denetledi

    Okul taşıtlarına yönelik denetimini sıklaştıran polis ekipleri, sürücülerin evraklarını ve uyulması gereken koronavirüs kurallarını denetledi.
    • İHA
    • 17.09.2021 - 08:54
    • Güncelleme : 17.09.2021 - 09:26
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    Beyoğlu'nda polis, okul taşıtlarını denetledi

    Yaklaşık 1.5 yıl aranın ardından öğrenciler, geçtiğimiz 6 Eylül Pazartesi günü yüz yüze eğitime başladı.

    2021-2022 Eğitim ve Öğretim döneminin başlaması ile birlikte trafik ekipleri, okul taşıtlarına yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

    Beyoğlu'nda ekipler, yol kapama noktaları oluşturarak okul servislerini denetledi.

    DENETİMLER, ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DEVAM EDECEK

    Sürücülerin gerekli evrak ve belgeleri incelenerek koronavirüs tedbirleri hatırlatıldı. Yapılan denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.

    Beyoğlu nda polis, okul taşıtlarını denetledi #1

    Beyoğlu nda polis, okul taşıtlarını denetledi #2

    Beyoğlu nda polis, okul taşıtlarını denetledi #3

    Beyoğlu nda polis, okul taşıtlarını denetledi #4

    Beyoğlu nda polis, okul taşıtlarını denetledi #5

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