Beyoğlu'nda polis, okul taşıtlarını denetledi

Okul taşıtlarına yönelik denetimini sıklaştıran polis ekipleri, sürücülerin evraklarını ve uyulması gereken koronavirüs kurallarını denetledi.

Yaklaşık 1.5 yıl aranın ardından öğrenciler, geçtiğimiz 6 Eylül Pazartesi günü yüz yüze eğitime başladı.

2021-2022 Eğitim ve Öğretim döneminin başlaması ile birlikte trafik ekipleri, okul taşıtlarına yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Beyoğlu'nda ekipler, yol kapama noktaları oluşturarak okul servislerini denetledi.

DENETİMLER, ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DEVAM EDECEK

Sürücülerin gerekli evrak ve belgeleri incelenerek koronavirüs tedbirleri hatırlatıldı. Yapılan denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.



