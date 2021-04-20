Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonda, polise yakalanacağını anlayınca kaçmak için 3. kattan atlayan şüpheli yaralandı.

İstanbul'un Fatih ilçesi Haseki Sultan Mahallesi üzerinde bulunan döviz bürosunda 30 Kasım 2020 tarihinde meydana gelen olayda, Suriyeli oldukları belirtilen 6 şüpheli, yine Suriyeli kişinin işlettiği döviz bürosuna geldi.

İçeride bulunan döviz bürosu sahibi ile yabancı uyruklu görevlileri bıçak ve silah tehdidiyle etkisiz hale getiren soyguncular, bir çalışanın boynuna halat bağladı.

Soyguncular, döviz bürosunda bulunan yaklaşık 700 bin TL'yi siyah bir çantaya koyarak kaçtı.

BİR ÇALIŞANIN İŞ BİRLİĞİ YAPTIĞI BELİRLENDİ

Polis ekipleri yaptıkları çalışmada, döviz bürosundaki Suriyeli kadın çalışanın gaspçı çete ile iş birliği içerisinde olduğunu tespit etti. Soygunu yaptıkları belirlenen 1'i kadın çalışan olmak üzere 7 şüphelinin kimliği belirlenerek, düzenlenen operasyonda 6'sı yakalandı.

Gasp suçundan nöbetçi mahkemeye sevk edilen 1'i kadın 6 kişi tutuklandı. Ancak, gasbedilen 700 bin TL bulunamadı.

Beyoğlu'nda polisten kaçmak için 3. kattan atladı VİDEO

ÇATIYA ATLAYARAK KAÇMAK İSTEDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7'nci gaspçının Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi, Süslü Saksı Sokak'taki bir binanın 3'üncü katında kaldığını belirledi.

Şüpheli C.H.M., polislerin binaya girdiklerini fark etti. Şüpheli binanın arka tarafından bir iş yerinin çatısına atlamak isterken dengesini yitirerek, önce bir restoranın önündeki masasının üzerine, ardından yere düştü.

Yaralanan şüpheli için 112 ambulansı çağrıldı. Yaralı şüpheli Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen şüpheli, polis ekipleri tarafından gözetim altına alındı.





