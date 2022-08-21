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- Beyoğlu'nda sahte polisler bilgisayar mühendisini gasbetti
Beyoğlu'nda sahte polisler bilgisayar mühendisini gasbetti
- 21.08.2022 - 11:32
- Güncelleme : 21.08.2022 - 11:50
İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Gümüşsuyu Mahallesi'nde kendini polis olarak tanıtanlar, dehşet saçtı.
Geçtiğimiz cumartesi günü sabah saat 06.20 sıralarında dinlenmek için sokak merdivenine oturan bilgisayar mühendisi Oday Alojaly, 4 kişi tarafından darbedildi.
Tekme tokat dövdüler
Kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, kimlik soran Alojaly'e tekme ve tokatlarla saldırdı.
Bu sırada grup içindeki bir kişinin cüzdanından çıkardığı bir kartı hızlıca gösterip cebine geri koyması dikkat çekti.
Şüpheliler kaçarken Alojaly'un gözü morardı
Aldığı darbelerle sarsılan Alojaly'nin cebinden cep telefonunu alan şüpheliler, oradan hızla uzaklaştı. Oday Alojaly'nin gözünde morluklar oluştu.
Beyoğlu'nda sahte polisler bilgisayar mühendisini gasbetti ViDEO
"Cebimdeki telefonu çalıp, kaçtılar"
DHA'nın haberine göre; bilgisayar mühendisi Oday Alojaly, "Ben merdivende oturdum, dinleniyordum, yanıma 4 kişi geldi. Kendilerini polis olarak tanıtınca kimlik göstermelerini istedim. Kimlik göstermediler, saldırıp beni dövdüler. Cebimdeki telefonu çalıp, kaçtılar." diye konuştu.