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Beyoğlu'nda sahte polisler bilgisayar mühendisini gasbetti

Beyoğlu'nda sahte polisler bilgisayar mühendisini gasbetti

Dinlenmek için sokak merdiveninde oturan bilgisayar mühendisi Oday Alojaly, kendisini polis olarak tanıtan 4 kişi tarafından darbedildi. Alojaly " Kimlik göstermediler, saldırıp beni dövdüler" dedi.