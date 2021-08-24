Beyoğlu'nda sarhoş iki kişinin kavgası

Ayakta durmakta güçlük çeken iki kişiden biri; eline sandalye ve bıçağını, diğeri de meyve kasasını alarak birbirine saldırdı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde alkol alan Ahmet Ö. ile Mehmet Emin Ç. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede alevlenen tartışma kavgaya dönüştü.

MEYVE KASALI, SANDALYELİ KAVGA

Mehmet Emin Ç., Ahmet Ö.'ye bıçak çekerken; Ahmet Ö. ise eline aldığı meyve kasası ile karşılık verdi. Olayda Ahmet Ö. bıçakla yaralandı. İkilinin arasında sandalyelerin de kullanıldığı o kavga, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Beyoğlu'nda iki kişinin kavgası

SALDIRGAN KAYIPLARA KARIŞTI

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, Mehmet Emin Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Mehmet Emin Ç.’nin, 34 VE7769 plakalı taksiye binerek bölgeden uzaklaştığı belirlendi.

ÖNCE KAÇTIĞI TAKSİ SONRA KENDİSİ BULUNDU

Araç plakasından yola çıkan ekipler, ilk olarak aracı kullanan şahsın B.S. olduğunu tespit ederek aracın olduğu bölgeye gitti. B.S.’yi sorgulayan ekipler, şahsı nereye bıraktığını sordu. Sürücü, Mehmet Emin Ç.’yi Örnektepe Mahallesi Fındık Sokak üzerinde bıraktığını söyledi. Şahsın ailesiyle kaldığı bilgisi üzerine harekete geçen polisler, ailesinden telefon numarasını alarak aradı.

'TESLİM OLACAĞIM' BAHANESİYLE KAÇMAYA ÇALIŞTI

Mehmet Emin Ç.’ye telefon numarasından ulaşan ekipler, şahsa bulunduğu adresi sordu. Polisin samimiyeti üzerine Mehmet Emin Ç., olayı kabul ederek pişman olduğunu ve teslim olacağını söyleyip kandırmaya çalıştı. Polislerle yapılan görüşmenin ardından telefonunu kapatan Mehmet Emin Ç., izini kaybettirmek için uğraştı.

KARDEŞİNİN EVİNDE YAKALANDI

Şahsı bulmak için gidebileceği bütün adresleri tek tek kontrol eden ekipler, Mehmet Emin Ç.’yi kardeşi Ş.Ç.’nin evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıs ilk sorgusunda, Ahmet Ö. ile aynı mekanda alkol aldıklarını ve Ahmet Ö.’nün kendisine küfrettiğini söyledi. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, “kasten adam öldürmeye teşebbüs” suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.