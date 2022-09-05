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    Beyoğlu'nda tarihi binada yangın çıktı

    6 katlı tarihi binanın çatı katında yangın çıkarken alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
    • 05.09.2022 - 18:59
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 19:18
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    Beyoğlu'nda tarihi binada yangın çıktı

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Emekyemez Mahallesi'ndeki Okçu Musa Caddesi'nde bulunan 6 katlı tarihi iş hanının çatısında, saat 17.00 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

    Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, merdivenle çatı katındaki alevlere müdahale etti.

    Alevler kontrol altına alındı

    DHA'nın haberine göre; yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

    Çıkan yangında yaralanan olmazken yangının çıktığı katın, bir dernek tarafından kullanıldığı öğrenildi.

    "Tarihi bir bina, bildiğim kadarıyla eski Rum binası"

    Yangının çıktığı binada esnaflık yapan Ümit Demir, "Binanın altında iş yerimiz var. Dumanlar gördük. Daha sonra alevler yükselmeye başladı. Hemen elektrik şalterlerini indirdik. İtfaiye de kısa sürede geldi. Müdahale ettiler, yangın söndü. Tarihi bir bina. Bildiğim kadarıyla eski Rum binası. Yaralı ya da ölü yok." dedi.

    Beyoğlu'nda tarihi binada yangın çıktı VİDEO

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    Beyoğlu nda tarihi binada yangın çıktı #2

    Beyoğlu nda tarihi binada yangın çıktı #3

    Beyoğlu nda tarihi binada yangın çıktı #4

    Beyoğlu nda tarihi binada yangın çıktı #5

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