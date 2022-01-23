Endonezya uyruklu turist N.W.F.L adlı kadının 20 bin dolar ve cep telefonu bulunan çantasını çalan 14 yaşında iki çocuk ve onları suça yönlendirdiği iddia edilen Ferah K., polis tarafından yakalandı.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde, alışveriş yapan Endonezya uyruklu turist N.W.F.L adlı kadının içinde 20 bin dolar para ve cep telefonu bulunan çantası çalındı.

Kadın, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları çalışmada hırsızlık anının saniye saniye görüntülediğini tespit etti. Görüntülerde ellerindeki poşetlerle ayakkabı denemek için oturan kadının arkasından yaklaşan şüphelileri fark etmediği görüldü. Şüphelilerin sözde ürünlere bakıyormuş gibi yaparak gittikçe mağdur kadına yaklaştıkları, birkaç denemenin ardından çantayı alarak hızla uzaklaştıkları görüldü.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri kimliklerini tespit ettikleri şüphelilerin izini kısa sürede buldu. Polis, 14 yaşındaki oldukları tespit edilen H.K. ve B.T.'yi gözaltına aldı.

Sürdürülen operasyonda çocukları suça yönlendirdiği iddia edilen Ferah K. de (24) yakalandı.

Beyoğlu’nda, turistin 20 bin dolarını çalan çocuklar yakalandı ViDEO

DAHA ÖNCE 90 KEZ YAKALANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlendi. 14 yaşındaki H.K. adlı şüphelinin daha önceden 90 kez yakalandığı, aynı yaştaki diğer şüphelinin ise 80 kez yakalandığı ortaya çıktı.

SERBEST BIRAKILDI

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde işlemleri yapılan H.K. ve B.T. Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Çocukları suça yönlendirdiği iddiasıyla gözaltına alınan Ferah K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.