İHA

Yabancı uyruklu bir kadın, geçtiğimiz günlerde İstanbul Beyoğlu’ndaydı.

Şehit Muhtar Mahallesi Doğramacı Şakir Sokak'ta telefonuyla ilgilenen kadının yanına 2 şüpheli yanaştı.

Çığlık atarak kovaladı

Sabah saat 05.00 sıralarında her şeyden habersiz telefonuna bakan kadın, 2 kişinin kapkaçına uğradı.

Neye uğradığını şaşıran kadın, çığlık atarak kapkaççıları uzun süre kovaladı.

Kimse yakalayamadı

Kadının çığlıklarını duyan vatandaşlar da o kapkaççıların peşine düştü.

Ancak tüm bu çabalar boşa çıktı. Hırsızlar, kaçarak uzaklaştı.

Kadının kapkaççı kovalama anı ise araç kamerasına yansıdı.