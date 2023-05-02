İHA
Yabancı uyruklu bir kadın, geçtiğimiz günlerde İstanbul Beyoğlu’ndaydı.
Şehit Muhtar Mahallesi Doğramacı Şakir Sokak'ta telefonuyla ilgilenen kadının yanına 2 şüpheli yanaştı.
Çığlık atarak kovaladı
Sabah saat 05.00 sıralarında her şeyden habersiz telefonuna bakan kadın, 2 kişinin kapkaçına uğradı.
Neye uğradığını şaşıran kadın, çığlık atarak kapkaççıları uzun süre kovaladı.
Kimse yakalayamadı
Kadının çığlıklarını duyan vatandaşlar da o kapkaççıların peşine düştü.
Ancak tüm bu çabalar boşa çıktı. Hırsızlar, kaçarak uzaklaştı.
Kadının kapkaççı kovalama anı ise araç kamerasına yansıdı.