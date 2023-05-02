Beyoğlu’nda yabancı uyruklu kadın, kapkaççıların peşinden koştu Sabaha karşı yabancı uyruklu bir kadının telefonu, 2 kapkaççı tarafından çalındı. Telefonunu çalan kapkaççıların peşinden çığlık atarak metrelerce koşan kadının o anları, araç kamerasına yansıdı.

İHA Yabancı uyruklu bir kadın, geçtiğimiz günlerde İstanbul Beyoğlu’ndaydı. Şehit Muhtar Mahallesi Doğramacı Şakir Sokak'ta telefonuyla ilgilenen kadının yanına 2 şüpheli yanaştı. Çığlık atarak kovaladı Sabah saat 05.00 sıralarında her şeyden habersiz telefonuna bakan kadın, 2 kişinin kapkaçına uğradı. Neye uğradığını şaşıran kadın, çığlık atarak kapkaççıları uzun süre kovaladı. Kimse yakalayamadı Kadının çığlıklarını duyan vatandaşlar da o kapkaççıların peşine düştü. Ancak tüm bu çabalar boşa çıktı. Hırsızlar, kaçarak uzaklaştı. Kadının kapkaççı kovalama anı ise araç kamerasına yansıdı.