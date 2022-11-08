Trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışan şahıslar, silahlı kavgaya tutuştu. Kavga sonucunda 1 kişi ağır yaralandı, 1 kişi de hayatını kaybetti. Polis ekipleri, 5 şüpheli şahsı yakaladı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Halıcıoğlu Mahallesi’nde Cenk Y. ile Zafer Ö. isimli şahıslar, otomobille seyir halindeyken "Arap Veysi" lakaplı Veysel E. ile aralarında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma büyüyüp, sürücüler arasında gerginlik arttı ve yolun kenarında bekleyen Hasan Basri A. ile Emir Doğancan G. isimli şahıslar, Veysel E.’nin yanına gelerek tartışmaya dahil oldu.

"Beni nasıl tanımazsınız, tanıyacaksınız"

Yol ortasında yaşanan tartışma sırasında Veysel E., Cenk Y. ile Zafer Ö. isimli şahıslara, "Parkta bekleyin bizi geliyoruz." diyerek, aracına binip bölgeden ayrıldı.

Veysel E., parka yanında Fatih Sarıtaş, Enes D., Hasan Basri A., Emir Doğancan G. ve Mehmet A. isimli şahıslarla beraber geldi. Yolda tartıştığı şahıslara, "Siz beni nasıl tanımazsınız, beni tanıyacaksınız." diyen Veysel E., Cenk Y. ve Zafer Ö.’nin üzerine yürüyüp silahla saldırdı.

Beyoğlu'nda yol verme kavgası kanlı bitti VİDEO









Hızını alamadı önüne geleni silahıyla vurdu

Kavga esnasında Veysel E., elindeki tabanca ile kavga da kendi tarafından olan Fatih Sarıtaş’ı yanlışlıkla kafasından, Enes D.’yi ise kalçasından vurdu.

Veysel E.'nin silahlı saldırısı sonucu olay yerindekiler sağa sola kaçışırken, ihbar üzerine sağlık ve polis ekibi bölgeye sevk edildi.

Parka gelen sağlık ekiplerinin yaralılara ilk müdahalesinin ardından; Fatih Sarıtaş ve Enes D. hastaneye kaldırıldı.





Bir kişi hayatını kaybetti

Fatih Sarıtaş hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Enes D.’nin sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.





Beyoğlu polisi 5 şüpheliyi yakaladı

Ekipler, kavgaya karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Emir Doğancan G. ve Hasan Basri A. isimli şahıslar, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi bahçesinde dolaşırken yakalandı. Cenk Y. ve Zafer Ö. ise Hasköy Parkı'nda ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Ekiplerin titizlikli çalışması sonucu Mehmet A., olayda kullanılan silahla birlikte ele geçirildi.





"Arap Veysi" hala aranıyor

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği polislerinin, kendini "Arap Veysi" olarak tanıtan Veysel E.’yi yakalama çalışmalarının ise sürdürdüğü öğrenildi.

İHA'nın haberine göre, yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



