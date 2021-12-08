Otomobilin çarpması sonucu takla attıktan sonra yaklaşık 15 metre sürüklenerek ağır yaralanan genç, hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde 17 yaşındaki Budak Karakaya, yaya geçidi olmayan yerden refüje geçip yolun karşısına geçmek istedi.

Bir anda koşmaya başlayan gence o esnada Abdullah İstanbullu idaresindeki 34 ACD 393 plakalı otomobil çarptı.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Çarpma sonucu takla atan genç yere düştükten sonra yaklaşık 15 metre sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

DURUMU AĞIR

Sağlık ekipleri, Karakaya'yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Kafasından ağır şekilde yaralanan gencin ameliyata alındığı ve uzun süren bir operasyonun sonucunda yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

"ARKADAŞ HAVADA TAKLA ATTI"

Kazayla ilgili konuşan bir vatandaş, "Arkadaş karşıdan karşıya geçerken süratli bir otomobil geldi ve çarptı. Arkadaş havada takla attı ve sonra vatandaşlar koşmaya başladı. Kendisi galiba ağır yaralandı. Sağlık ekipleri geldiler ve alıp götürdüler ama genç biriydi Allah şifasını versin. Dikkatsizlik yüzünden kazalar oluyor" dedi.

YAYA GEÇİDİNİ KULLANMADIĞI İÇİN ASLİ KUSURLU

Öte yandan polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.Yapılan incelemeler sonucunda Karakaya, yaya geçidini kullanmadığı için asli kusurlu bulundu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Otomobil sürücüsü kaza sonrası ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Beyoğlu'nda yola atlayan yayaya otomobil çarptı ViDEO































