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    Beyoğlu'ndaki maganda, trafikteki sürücüyü darbetti

    Yol üzerinde aracını durdurarak tartıştığı sürücüyü darbeden bir başka sürücü, cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 01.04.2021 - 10:15
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    Beyoğlu'ndaki maganda, trafikteki sürücüyü darbetti

    İstanbul Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde Kasımpaşa istikametine giden iki sürücü arasında trafikte yol verme tartışması çıktı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine şoförün yanında oturan kişi, diğer sürücüyü durdurarak darp etti.

    Sürücüyü otomobilinden indirmek isteyen maganda, onu dışarı çekse de bunu başaramadı.

    YUMRUK VE TEKMELİ SALDIRI

    Akan trafiğin arasında ardı ardına sürücüye yumruk ve tekme ile saldırdı. O anlar ise kameralar tarafından kaydedildi. Trafik magandasından kurtulan otomobil sürücüsü, gaza basarak olay yerinden ayrıldı.

    Beyoğlu'ndaki maganda, trafikteki sürücüyü darbetti VİDEO

    Beyoğlu ndaki maganda, trafikteki sürücüyü darbetti #1

    Beyoğlu ndaki maganda, trafikteki sürücüyü darbetti #2

    Beyoğlu ndaki maganda, trafikteki sürücüyü darbetti #3

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