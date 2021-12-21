İş makinesiyle toplanan karlar kamyonlara yüklendikten sonra, kuraklık nedeniyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Beyşehir Gölü'ne döküldü.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde geçen hafta sonu etkili olan yağışla birlikte ilçe merkezinde kar kalınlığı 40, yüksek kesimlerde ise 70 santime ulaştı.

Belediye ekipleri ilçe merkezinde temizlik çalışması yaparak, karlara iş makineleri ile topladı.

Kamyonlara yüklenen karlar, iklim değişikliği ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle kıyıdan yaklaşık 150 metre çekilen Beyşehir Gölü'ne götürülüp döküldü.

“AMACIMIZ GÖLE TAKVİYE YAPIP SU SEVİYESİNİ YÜKSELTMEKTİR”

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, “Şu an Beyşehir merkezde 40-50 santimetre, tepelerdeki mahallelerimizde 70 santimetrelere varan dağlarda ise 3- 4 metreyi bulan kar yağışı var. Ümit ediyoruz ki sürekli yağışın olacağı bir kar dönemine girdik. Çarşıda caddelerde topladığımız tepecikler haline getirdiğimiz bu karları Beyşehir Gölü'nün kıyısına koyduk. Amacımız göle takviye yapıp su seviyesini yükseltmektir. Beyşehir Gölü'nün su seviye kodu bu yıl 1123,90’ları görür ümit ediyorum.” dedi.

Beyşehir Gölü’ne kamyonlarla kar döküldü ViDEO