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    Bıçakla ağır yaraladığı eşinin hesabından canlı yayın yapan koca tutuklandı

    Boşanma aşamasındaki eşini konuşmak için çağırdığı parkta bıçakla ağır yaralayan saldırgan koca, saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı. Genç kadının ise hayati tehlikesi devam ediyor.
    • 31.07.2022 - 09:56
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    Bıçakla ağır yaraladığı eşinin hesabından canlı yayın yapan koca tutuklandı

    Kadına yönelik şiddetin bir örneği de Denizli'de yaşandı.

    Acıpayam ilçesinde evli olan 22 yaşındaki Rabia D.A. ve 26 yaşındaki Onur A. çifti, kısa süre önce boşanma kararı aldı.

    Eşini kararından vazgeçirmek için parka çağıran Onur A. konuşmaların şiddeti artırmasıyla eşini bıçakla ağır yaraladı.

    Kanlar içinde yere yığılan genç kadını gören vatandaşlar ihbarda bulundu.

    Hayati tehlikesi devam ediyor

    Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Rabia D. A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

    Öte yandan defalarca bıçakladığı eşini ağır yaralayan saldırgan, olayın ardından eşinin telefonunu da yanına alarak bölgeden uzaklaştı.

    Bıçakla ağır yaraladığı eşinin hesabından canlı yayın yapan koca tutuklandı #1

    "Namusumuzu temizledik"

    Eşinin sosyal medya hesabından elindeki bıçakla canlı yayın yapan Onur A., “Tüm çabamıza rağmen sonunda namusumuzu temizledik. Neymiş, her insana kahpelik yapılmazmış kardeş” ifadelerini kullandı.

    Cezaevine gönderildi

    Olayın ardından kayıplara karışan saldırgan koca, Çameli ilçesinde saklandığı adreste gözaltına aldı.

    Eşini boşanmaktan vazgeçiremeyince öfkeye kapıldığı belirtilen ve daha önceden de aynı gerekçe ile intihara teşebbüs ettiği öğrenilen koca, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İHA2nın aktarımına göre; Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Bıçakla ağır yaraladığı eşinin hesabından canlı yayın yapan koca tutuklandı #2

    Bıçakla ağır yaraladığı eşinin hesabından canlı yayın yapan koca tutuklandı #3

    Bıçakla ağır yaraladığı eşinin hesabından canlı yayın yapan koca tutuklandı #4


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