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    Bilecik'in CHP’li belediye başkanı partisinden ihraç oldu

    Bilecik'te bir soruşturma sebebi ile geçici olarak görevden alınan Belediye Başkanı Semih Şahin, partisinden ihraç edildi. Şahin'in uzaklaştırması ise 2 ay daha uzatıldı.
    • 14.06.2022 - 11:58
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    Bilecik'in CHP’li belediye başkanı partisinden ihraç oldu

    İçişleri Bakanlığı'nca Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

    17 Şubat günü ise CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Başkan Semih Şahin’in oy birliği ile ve ihraç talebi ile Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini açıklamıştı.

    CHP’den ihraç edildi

    CHP'de parti sorumluluğu, etik değerleri ve yerel yönetim ilkeleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen Semih Şahin, partisinden ihraç edildi.

    Şahin'in kesin ihracına oyçokluğu ile karar verildiğini açıklandı.

    Bilecik in CHP’li belediye başkanı partisinden ihraç oldu #1

    Uzaklaştırması 2 ay uzatıldı

    İHA’nın haberine göre geçici olarak görevden uzaklaştırılan Başkan Şahin'in, 25 Haziran günü süresi doluyor.

    İçişleri Bakanlığı’ndan Bilecik Valiliği’ne gönderilen yazıda sürenin 2 ay daha uzatıldığı öğrenildi.


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