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Bilecik'in CHP’li belediye başkanı partisinden ihraç oldu

Bilecik'in CHP’li belediye başkanı partisinden ihraç oldu

Bilecik'te bir soruşturma sebebi ile geçici olarak görevden alınan Belediye Başkanı Semih Şahin, partisinden ihraç edildi. Şahin'in uzaklaştırması ise 2 ay daha uzatıldı.