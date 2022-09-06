Petrol
93.69
-2.14%
Euro
18.0433
-0.28%
Dolar
18.2264
0.06%
Altın
1.001
-0.16%
Borsa
3412
1.60%
Bitcoin
363.800
0.23%
BTXN Coin
5.12
1.58%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Bulutlu 21 C

    Bilecik'te 11 aracın lastiğini kesti: Alkollüydüm hatırlamıyorum

    Gece saatlerinde 11 aracın lastiklerini parçalayan C.B., güvenlik kamerasıyla tespit edildi. C.B. polise verdiği ifadesinde, alkollü olduğunu ve olayı neden yaptığını hatırlamadığını söyledi.
    • 06.09.2022 - 15:56
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 16:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bilecik'te 11 aracın lastiğini kesti: Alkollüydüm hatırlamıyorum

    Bilecik'in Gazipaşa Mahallesi'nde, sabah işe gitmek için evinden çıkan vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı.

    Birbirine yakın yerlerde park halinde bulunan 11 aracın lastiklerinin saat 02.30 sıralarında bıçakla patlatıldığı belirlendi.

    Durumu fark eden araç sahipleri, araç lastiklerinin patlatıldığını görünce, durumu polise bildirdi.

    "Çok alkollüydüm hatırlamıyorum"

    Bölgeye gelen ekipler, sokaktaki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alarak şüphelinin C.B. olduğunu tespit etti.

    Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifade için emniyete götürüldü. C.B.'nin, çok alkollü olduğunu ve olayı neden yaptığını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

    Bilecik'te 11 aracın lastiğini kesti: Alkollüydüm hatırlamıyorum

    "Sokaktaki 11 tane aracın lastiğini doğramışlar"

    Lastikleri görünce şaşırdığını ifade eden araç sahiplerinden Murat Sarı, "Sokaktaki 11 tane aracın lastiğini doğramışlar. Sabahleyin işe gittim. Bir telefon geldi, dediler ki lastiği patlatmışlar.

    Geldik, durum belli. Sokakta bir düzensizlik var. Gece ne olduğu belirsiz kişiler geliyor bağırıyor, çağırıyor, garip garip hareketler. Allah sonumuzu hayır etsin ne diyeyim." ifadelerini kullandı.

    Bilecik te 11 aracın lastiğini kesti: Alkollüydüm hatırlamıyorum #1


    İlginizi Çekebilir

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Ömer Erdoğan: Oğuzhan Akgün bize küfretti
    Futbol

    Ömer Erdoğan: Oğuzhan Akgün bize küfretti

    Barış Yarkadaş: İyi Parti HDP oylarıyla seçilen belediyelerden ihale aldı
    Politika

    Barış Yarkadaş: İyi Parti HDP oylarıyla seçilen belediyelerden ihale aldı

    Görüş Bildir