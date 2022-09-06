Bilecik'te 11 aracın lastiğini kesti: Alkollüydüm hatırlamıyorum

Gece saatlerinde 11 aracın lastiklerini parçalayan C.B., güvenlik kamerasıyla tespit edildi. C.B. polise verdiği ifadesinde, alkollü olduğunu ve olayı neden yaptığını hatırlamadığını söyledi.

Bilecik'in Gazipaşa Mahallesi'nde, sabah işe gitmek için evinden çıkan vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı.

Birbirine yakın yerlerde park halinde bulunan 11 aracın lastiklerinin saat 02.30 sıralarında bıçakla patlatıldığı belirlendi.

Durumu fark eden araç sahipleri, araç lastiklerinin patlatıldığını görünce, durumu polise bildirdi.

"Çok alkollüydüm hatırlamıyorum"

Bölgeye gelen ekipler, sokaktaki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alarak şüphelinin C.B. olduğunu tespit etti.

Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifade için emniyete götürüldü. C.B.'nin, çok alkollü olduğunu ve olayı neden yaptığını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

"Sokaktaki 11 tane aracın lastiğini doğramışlar"

Lastikleri görünce şaşırdığını ifade eden araç sahiplerinden Murat Sarı, "Sokaktaki 11 tane aracın lastiğini doğramışlar. Sabahleyin işe gittim. Bir telefon geldi, dediler ki lastiği patlatmışlar.

Geldik, durum belli. Sokakta bir düzensizlik var. Gece ne olduğu belirsiz kişiler geliyor bağırıyor, çağırıyor, garip garip hareketler. Allah sonumuzu hayır etsin ne diyeyim." ifadelerini kullandı.