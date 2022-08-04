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    Bilecik’te ablasına emanet edilen çocuk havuzda boğulma tehlikesi geçirdi

    Bilecik’te ablasına emanet edilen 8 yaşındaki çocuk, belediyeye ait havuzda boğulma tehlikesi geçirirken cankurtaranın dikkati çocuğu hayata döndürdü.
    • 04.08.2022 - 16:29
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 16:48
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    Bilecik’te ablasına emanet edilen çocuk havuzda boğulma tehlikesi geçirdi

    İddialara göre taekwondo kursu kız öğrencileri, sorumlu bir hoca eşliğinde Bilecik Belediyesi Su Eğlence Dünyası’na geldi.

    12 yaşındaki ablasının bulamadığı 8 yaşındaki I.D.’yi cankurtaran Buse Yücel Çoban, kaydırağın bulunduğu havuzun dibinde hareketsiz olarak gördü.

    Cankurtaran çocuğu çıkardı

    Ardından havuza atlayan cankurtaran, çocuğu dışarı çıkardı.

    Suni teneffüs ve kalp masajıyla hayata dönen çocuk, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Durumu kritik

    İHA'nın haberine göre, çocuk burada çekilen tomografinin ardından yoğun bakım servisinde gözlem altına alınırken, durumun kritik olduğu öğrenildi.

    Bilecik’te ablasına emanet edilen çocuk havuzda boğulma tehlikesi geçirdi #1

    Bilecik’te ablasına emanet edilen çocuk havuzda boğulma tehlikesi geçirdi #2


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