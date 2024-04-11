Bilecik'te can pazarı! Trafik kazasında 9 kişi hastanelik oldu Gündüz saatlerinde otoyolda seyir halinde olan 2 aracın çarpışmasıyla otomobillerdeki 9 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

AA

Bilecik'te korkunç bir kaza yaşandı.

Sabah saatlerinde M.D. kontrolündeki araç seyir halinde ilerlediği sırada, H.M. adlı sürücünün idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kaza sonrası ortalık adeta savaş alanına döndü.

Araçlarda maddi hasar oldu

Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller yol kenarına sürüklendi. Araçlardaki ciddi hasarlar da dikkat çekti.

Bölgedekilerin ihbar üzerine olay yerine jandarma, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

9 kişi yaralandı

Olayda sürücü M.D., aracındaki K.D. ve 2 aylık kız bebekleri E.D yaralandı.

Öte yandan diğer aracın şoförü H.M. ile yolcular A.M., B.A.M., K.M., N.A. ve A.A. da yaralanarak ambulansla hastanelere kaldırıldı.

Hayati tehlikeleri yok

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)