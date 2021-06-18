Euro
10.3568
-0.39%
Dolar
8.7187
-0.01%
Altın
498.13
0.2%
Borsa
1.396
-1.27%
Bitcoin
323.900
-3.61%
EXEN Coin
31.30
-5.32%
23ºC
İstanbul
Sağanak yağış 23 C

    Bilecik'te sahte kimlikle 380 bin liralık dolandırıcılık

    Sahte kimlikle noterden satış vekaleti verip haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı, 2’si adli kontrolle serbest bırakıldı.
    • DHA
    • 18.06.2021 - 14:47
    • Güncelleme : 18.06.2021 - 15:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bilecik'te sahte kimlikle 380 bin liralık dolandırıcılık

    Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, noterden sahte kimlikle satış vekaleti veren şüphelilerin dolandırıcılık yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

    EMNİYETTEN OPERASYON

    Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince 250 saatlik kamera görüntüleri incelemesi sonucu, şüphelilerin H.T., Ş.M., F.M., E.G. ve E.B.Ü. olduğu belirlendi.

    Ankara ile Bursa’nın Osmangazi ve Gemlik ilçelerinde eş zamanlı yapılan baskınlarla şüpheliler gözaltına alındı.

    Bilecik te sahte kimlikle 380 bin liralık dolandırıcılık #1

    380 BİN LİRA DOLANDIRDILAR

    Şüphelilerin aynı yöntemle yaklaşık 380 bin liralık dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Şüphelilerin evlerindeki aramalarda 24 senet, 2 sahte nüfus cüzdanı, sahte sürücü belgesi, 6 kullanıma hazır GSM hattı, 8 telefon, 74 tabanca mermisi, bilezik, 2 bin 250 TL nakit, flash bellek, 2 tapu belgesi ve 2 vekaletname ele geçirildi.

    Bilecik te sahte kimlikle 380 bin liralık dolandırıcılık #2

    3 TUTUKLAMA

    Bilecik’te ifadeleri alınan 5 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.T., F.M. ve E.G. tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

     

    Bilecik te sahte kimlikle 380 bin liralık dolandırıcılık #3

    Bilecik te sahte kimlikle 380 bin liralık dolandırıcılık #4

    Bilecik te sahte kimlikle 380 bin liralık dolandırıcılık #5


    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir