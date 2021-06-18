Bilecik'te sahte kimlikle 380 bin liralık dolandırıcılık

Bilecik'te sahte kimlikle 380 bin liralık dolandırıcılık

Sahte kimlikle noterden satış vekaleti verip haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı, 2’si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, noterden sahte kimlikle satış vekaleti veren şüphelilerin dolandırıcılık yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

EMNİYETTEN OPERASYON

Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince 250 saatlik kamera görüntüleri incelemesi sonucu, şüphelilerin H.T., Ş.M., F.M., E.G. ve E.B.Ü. olduğu belirlendi.

Ankara ile Bursa’nın Osmangazi ve Gemlik ilçelerinde eş zamanlı yapılan baskınlarla şüpheliler gözaltına alındı.

380 BİN LİRA DOLANDIRDILAR

Şüphelilerin aynı yöntemle yaklaşık 380 bin liralık dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

ELE GEÇİRİLENLER

Şüphelilerin evlerindeki aramalarda 24 senet, 2 sahte nüfus cüzdanı, sahte sürücü belgesi, 6 kullanıma hazır GSM hattı, 8 telefon, 74 tabanca mermisi, bilezik, 2 bin 250 TL nakit, flash bellek, 2 tapu belgesi ve 2 vekaletname ele geçirildi.

3 TUTUKLAMA

Bilecik’te ifadeleri alınan 5 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.T., F.M. ve E.G. tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.















