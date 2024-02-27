Bilecik'te trafik denetimi! Sürücülere ceza yağdı Ekiplerin drone destekli yaptığı trafik denetimlerinde kurallara uymayan sürücülere toplam 602 bin 400 L idari para cezası kesildi.

İHA

Trafik ekiplerinin denetimleri aralıksız sürüyor.

Bu denetimler Bilecik'te hız kazanamaya başladı.

Ekipler, kurallara uymayan sürücülere ceza yağdırdı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce Drone Trafik Uygulamaları kapsamında; 11 araç ve sürücüsü denetlenirken, 4 araç sürücüsüne kesinlen ceza belli oldu.

Toplam 602 bin lira ceza

‘Geçmenin herhangi bir trafik işaretiyle yasaklandı yerlerde sürücünün önündeki aracı geçmesi’ maddesinden toplamda 602 bin 400 TL idari para cezası uygulandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)