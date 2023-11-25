Bilecik'te yaşanan köpek katliamında 4 tutuklama Bilecik'te köpek katliamı ile ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

DHA

Dün, Bilecik-Sakarya istikameti 2. Tünel mevkiinde yol kenarında 14 köpeğin ölü, 1 köpeğin yaralı bulunması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Bilecik Belediyesi Hayvan Rehabilitasyonu çalışanı 2'si kadın toplam 5 şahıs gözaltına alınmıştı.

Sabah 5 kişi jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilmişti.

Cezaevine gönderildiler

Burada savcılıkta ifade eden 5 kişiden, stajyer olarak olayın yaşandığı gün işe başlayan H.S. serbest kaldı. N.A., M.M.K., A.O.D. ve S.İ. ise tutuklama talebiyle mahkeme sevk edildi.

Şahıslar, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 28/A maddesi uyarınca tutuklanıp M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)