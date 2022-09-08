Petrol
88.22
0.25%
Euro
18.2598
0.11%
Dolar
18.2361
0.12%
Altın
1.007
0.05%
Borsa
3403
0.00%
Bitcoin
353.082
2.06%
BTXN Coin
5.02
1.41%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Bingöl'de ayı saldırısına uğrayan ve yaralanan çobanı köpekler kurtardı

    Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ayı saldırısında yaralanan çoban hastaneye kaldırıldı.
    • 08.09.2022 - 08:45
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 09:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bingöl'de ayı saldırısına uğrayan ve yaralanan çobanı köpekler kurtardı

    Bingöl'ün Yiğitler köyü yaylasında hayvan otlatan 42 yaşındaki Deniz Arka, aniden karşısına çıkan ayının saldırısı sonucu yaralandı.

    Saldırıda, Arka'nın bir kolu kırıldı ve karın bölgesinde çeşitli yaralar oluştu.

    Çevredeki vatandaşların yardımıyla Karlıova Devlet Hastanesi'ne getirilen Arka, yapılan ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

    "Köpekler gelmeseydi ölebilirdim"

    AA'nın aktardığına göre Arka, yaptığı açıklamada, köylerinin ormanlık alanda olduğunu ve sürekli ayı saldırılarına maruz kaldıklarını belirterek, "Hayvanları otlatıyordum, aniden ayı bana saldırdı. Köpekler geldi, ayı kaçtı. Bu şekilde kurtuldum. Ayılara bir çözüm bulunmasını istiyorum. Sürekli insanlara saldırıyorlar. Bugün köpekler gelmeseydi, ölebilirdim. Çok şükür yaralı kurtuldum." dedi.

    Bingöl'de ayı saldırısına uğrayan ve yaralanan çobanı köpekler kurtardı VİDEO

    Bingöl de ayı saldırısına uğrayan ve yaralanan çobanı köpekler kurtardı #1

    Bingöl de ayı saldırısına uğrayan ve yaralanan çobanı köpekler kurtardı #2


    İlginizi Çekebilir

    iPhone 14 modelleri bu akşam tanıtılacak
    Teknoloji

    iPhone 14 modelleri bu akşam tanıtılacak

    Kripto milyoneri Türk kadını nasıl başarılı oldu?
    Btcrobo

    Kripto milyoneri Türk kadını nasıl başarılı oldu?

    Suudi Arabistan’dan kapıda vize uygulaması başlıyor
    Dünya

    Suudi Arabistan’dan kapıda vize uygulaması başlıyor

    Görüş Bildir