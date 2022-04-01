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    Bitlis'te 6 metreyi bulan karda yol açma mücadelesi

    Türkiye’de birçok ilde ilkbahar yaşanırken, Bitlis’te kalınlığı yer yer 5,5 ile 6 metreyi bulan karda yol açma çalışmaları devam ediyor.
    • İHA
    • 01.04.2022 - 10:24
    • Güncelleme : 01.04.2022 - 10:34
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    Bitlis'te 6 metreyi bulan karda yol açma mücadelesi

    Türkiye'nin batısı sıcak günlere kavuşurken doğu illerinde yoğun kar yağışı alan kesimlerde karlar henüz erimedi.

    Birçok yerleşim yerine ulaşım henüz sağlanmış değil.

    YOL AÇMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

    Bitlis İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, bölgenin zorlu şartlarına rağmen köylerde vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

    Mart ayında Bitlis merkeze toplam yağan kar miktarı yaklaşık 4,5 metre olurken, ekipler kış boyunca yürüttükleri karla mücadelenin sonuna yaklaşmanın sevinicini yaşıyor. Kent genelinde bulunan 350 köy ve 293 mezranın yolunu defalarca açan ekipler, bugün itibari ile kapalı olan 2 köy yolunu açmak için mücadelelerine devam ediyorlar.

    Bitlis'te 6 metreyi bulan karda yol açma mücadelesi VİDEO

    700 BİN LİTRE YAKIT HARCANDI

    Kış boyunca birçok zorlukla karşılaşan ekipler, çoğu zaman 7/24 esasına göre çalışırken, bazı zamanlarda ise çığ tehlikesi ile karşı karşıya kaldılar. Merkeze bağlı Yücebaş köyünde yaklaşık 6 metreyi bulan kar kalınlığında yol açma çalışması yürüten il özel idaresi ekipleri, bugüne kadar 50 iş makinesinde 700 bin litre yakıt harcadı.

    Bitlis te 6 metreyi bulan karda yol açma mücadelesi #1

    MART AYINDA BEKLENMEYEN YAĞIŞ

    Yücebaş köyündeki karla mücadele çalışmalarına katılan İl Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit, “Yaklaşık 22-23 gündür ilimizde yağan yoğun kar nedeniyle mart ayında hiç beklemediğimiz kadar kar yağışı oldu. Bugün ülkemizin birçok yerinde ilkbahar yaşanırken biz hala karla mücadeleye devam ediyoruz.

    Bitlis merkeze bağlı Yücebaş köyünde karla mücadelemizi sürdürmekteyiz. Bu mevkide yaklaşık 5,5 ile 6 metre arasında kar kalınlığı bulunmaktadır. Bugüne kadar 10 şantiyede 50 iş makinesi ve 75 personelimizle 26 bin 181 kilometrede yol açmış bulunmaktayız. Ellerine kollarına sağlık diyorum. Gerçekten çok büyük bir mücadele verdiler.

    Bitlis te 6 metreyi bulan karda yol açma mücadelesi #2

    "SON 30 YILIN EN ŞİDDETLİ KIŞINI YAŞADIK"

    İlimiz mart ayında çok büyük bir afet yaşadı. Bu sene son 30 yılın en şiddetli kışını yaşadık. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Bugün itibari ile kent genelindeki kapalı köy yolumuz 2’dir. Bu köylerimizi de en kısa sürede vatandaşımızın hizmetine açacağız.” diye konuştu.

    Bitlis te 6 metreyi bulan karda yol açma mücadelesi #3

    Bitlis te 6 metreyi bulan karda yol açma mücadelesi #4

    Bitlis te 6 metreyi bulan karda yol açma mücadelesi #5

    Bitlis te 6 metreyi bulan karda yol açma mücadelesi #6


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