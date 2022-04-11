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- Bitlis'te göçmen taşıyan minibüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
Bitlis'te göçmen taşıyan minibüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
İçinde kaçak göçmenlerin bulunduğu minibüsün takla atmasıyla 4 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı.
- AA
- 11.04.2022 - 09:08
- Güncelleme : 11.04.2022 - 09:42
Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Bahçedere köyü yakınında toprak yığınına çarpan Uğur Tanşuli yönetimindeki minibüs, kontrolden çıkarak takla attı.
Kaza üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Göçmen taşıdığı ortaya çıktı: 4 ölü, 25 yaralı
Yapılan incelemerde minibüsün içerisinde, ülkeye yasa dışı yollarla giren göçmenlerin olduğu belirlendi.
Kaza sonucunda ise 4 göçmen yaşamını yitirdi, sürücünün de aralarında bulunduğu 25 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Adilcevaz, Ahlat ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.
Bitlis'te göçmen taşıyan minibüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var VİDEO