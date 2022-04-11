Petrol
100.76
-1.97%
Euro
16.04
-0.03%
Dolar
14.74
-0.02%
Altın
920.69
-0.30%
Borsa
2393
0.00%
Bitcoin
629.320
-1.08%
BTXN Coin
32.25
2.25%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Hafif yağmur 10 C

    Bitlis'te göçmen taşıyan minibüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

    İçinde kaçak göçmenlerin bulunduğu minibüsün takla atmasıyla 4 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı.
    • AA
    • 11.04.2022 - 09:08
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 09:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bitlis'te göçmen taşıyan minibüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

    Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Bahçedere köyü yakınında toprak yığınına çarpan Uğur Tanşuli yönetimindeki minibüs, kontrolden çıkarak takla attı.

    Kaza üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Göçmen taşıdığı ortaya çıktı: 4 ölü, 25 yaralı

    Yapılan incelemerde minibüsün içerisinde, ülkeye yasa dışı yollarla giren göçmenlerin olduğu belirlendi.

    Kaza sonucunda ise 4 göçmen yaşamını yitirdi, sürücünün de aralarında bulunduğu 25 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Adilcevaz, Ahlat ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.

    Bitlis'te göçmen taşıyan minibüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var VİDEO

    Bitlis te göçmen taşıyan minibüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var #1

    Bitlis te göçmen taşıyan minibüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var #2

    Bitlis te göçmen taşıyan minibüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var #3

    Bitlis te göçmen taşıyan minibüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var #4

    Bitlis te göçmen taşıyan minibüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var #5

    Bitlis te göçmen taşıyan minibüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var #6


    İlginizi Çekebilir

    Resmi Gazete 10 Nisan 2022 Pazar | Resmi Gazete bugünün kararları
    Gündem

    Resmi Gazete 10 Nisan 2022 Pazar | Resmi Gazete bugünün kararları

    Tesla Ailelerin Refah Düzeyini Yükseltmek İçin Yeni Bir Proje Başlattı
    Tesla

    Tesla Ailelerin Refah Düzeyini Yükseltmek İçin Yeni Bir Proje Başlattı

    10 Nisan 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
    Medya

    10 Nisan 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Görüş Bildir