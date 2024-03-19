Bitlis'te heyelan paniği: Yol ulaşıma kapandı İki gündür yoğun yağış alan kentte heyelan meydana gelirken o sırada seyir halinde olan bir araç kayaların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemleri gereğince tek şeridi ulaşıma kapadı

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İHA

Yoğun yağmur yağışı olumsuz etkilerini göstermeye devam ediyor.

Son günlerde yağışın etkili olduğu bazı bölgelerde heyelan haberlerini sıklıkla duyuyoruz.

Bu illerden biri de Bitlis oldu.

Kentte iki gündür etkili olan yağmur yağışı, Bitlis-Baykan kara yolunda heyelan yaşanmasına neden oldu.

Büyük panik yaşandı

Felaketin eşiğinden dönülen olayda vatandaşlar büyük panik yaşarken, ölen ya da yaralanan kimse olmadı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Bitlis Acil Afet Durum İl Müdürlüğü (AFAD), gece 03.30 sıralarında Bitlis-Baykan kara yolunun Ağaçdere köyü mevkiinde, heyelan meydana geldiğini belirtti.

Kayaların altında kalmaktan son anda kurtuldu

Heyelan esnasında yoldan geçen bir otomobil, düşen toprak ve kaya parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, güvenlik önlemleri kapsamında yolu ulaşıma kapattı.

"Tek şerit ulaşıma kapanmıştır"

Yapılan açıklamada, “Toprak ve taşların düşmesi sonucu Bitlis-Baykan istikameti tamamen, Baykan-Bitlis istikametinde ise tek şerit ulaşıma kapanmıştır. Güvenlik önlemleri alınan yolda, Karayolları ekipleri tarafından temizlik çalışması başlatılmıştır. Olası bir duruma müdahale için de AFAD ekibimiz de olaya yerine intikal etmiştir.” denildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)