Bitlis'te iki kadının üzerinden 10 kilo eroin çıktı

DHA
Türkiye’nin 81 ilinde uyuşturucuya geçit vermek istemeyen narkotik ekipleri, amansız bir mücadele içerisinde…
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun öncülüğünde başlatılan bu mücadele, Bitlis’te karşılık buldu.
İki kadın yolcu, bir otobüsteydi.
10 kilogram eroin ele geçirildi
Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de ilçe girişinde o otobüsü durdurdu.
Arama başladı.
Bu sırada otobüste yolcu olarak bulunan 2 kadının üzerinde 32 parça halinde 10 kilogram eroin ele geçirildi.
3 şüpheli gözaltına alındı
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.