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- Bitlis'teki hastanede telefon çalan 3 şüpheli yakalandı
Bitlis'teki hastanede telefon çalan 3 şüpheli yakalandı
Hastanede refakatçi olan 2 kişinin telefonu çalındı. Kameradan kimlik tespit edilerek yakalanan şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı.
- DHA
- 01.11.2021 - 11:44
- Güncelleme : 01.11.2021 - 11:59
Bitlis'teki Tatvan Devlet Hastanesi'nde hasta yakını olarak kalan 2 kişi, telefonlarını şarja bıraktı.
Gece saatlerinde telefonlarını yerinde bulamayan kişiler ihbarda bulundu.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler hastanenin güvenlik kameralarını inceledi.
ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ
Görüntülerden cep telefonlarını S.B., M.S. ve V.K.’nin çaldığı tespit edildi.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalanarak Tatvan İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi.
Bitlis'teki hastanede telefon çalan 3 şüpheli yakalandı ViDEO
İTİRAF ETTİLER
Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemede suçlarını itiraf ederek cep telefonlarını sattıklarını söyledi.
1'İ TUTUKLU 2'Sİ SERBEST
S.B. tutuklanırken, M.S. ile V.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.