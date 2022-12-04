Bodrum sahillerinde güzel hava yoğunluğu

Türkiye’nin bazı bölgelerinde kış şartları hakim olurken, Muğla’nın Bodrum ilçesinde deniz keyfi yaşanıyor.

En yüksek hava sıcaklığının 19, deniz suyu sıcaklığının ise 21 derece ölçüldüğü Bodrum’da güzel havayı fırsat bilenler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Kimi vatandaşlar sahil yollarında yürüyüş yaparken, kimileri de kafe ve restoranlarda vakit geçirdi.

Deniz, kum, güneş keyfi sürüyor

Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Ortakent sahilleri başta olmak üzere birçok noktada deniz keyfi yaşandı. İlçede yaşamını sürdüren vatandaşlar, deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı.

18-19 derecelerde seyredecek

İHA'nın haberine göre Bodrum'da hava sıcaklığının, birkaç gün daha 18-19 derecelerde seyredeceği öğrenildi.