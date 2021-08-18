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- Bodrum’da Rus turistin unuttuğu 1210 doları teslim etti
Bodrum’da Rus turistin unuttuğu 1210 doları teslim etti
Tatil için Bodrum’a gelen Rus turist, otobüste bin 210 dolar unuttu. Otobüs şoförü tarafından bulunan para, sahibine teslim edildi.
- DHA
- 18.08.2021 - 08:02
Rusya'dan tatil için Bodrum'a gelen Gulieva Leila (28), uçaktan indikten sonra otele gitmek için Muğla Büyükşehir Belediyesi (MUTTAŞ) ait 48 NG 853 plakalı otobüsle yolculuk yaptı.
Bodrum Otobüs Terminali’nde tüm yolcular indikten sonra temizlik yapan otobüs şoförü Adem Aldırak, koltuğun üzerinde bin 210 dolar buldu.
TUTUNAKLA TESLİM ETTİ
Aldırak, parayı Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Dairesi Başkanlığı personeli Mustafa Yavuz'a tutanak karşılığında teslim etti.
İndikten sonra parasını düşürdüğünü anlayan Leila, durumu yetkililere bildirdi.
PARASINI TESLİM ALDI
Yetkililer de parasının bulunduğunu bildirmesi üzerine Rus turist, parasını Aldırak’tan teslim aldı.
Leila, parasını teslim eden Aldırak’a teşekkürlerini iletti.