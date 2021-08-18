Haberler

3. Sayfa Haberleri

Bodrum’da Rus turistin unuttuğu 1210 doları teslim etti

Bodrum’da Rus turistin unuttuğu 1210 doları teslim etti

Tatil için Bodrum’a gelen Rus turist, otobüste bin 210 dolar unuttu. Otobüs şoförü tarafından bulunan para, sahibine teslim edildi.