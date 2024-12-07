Bodrum'da sağanak yağış etkili oldu

DHA
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, geçtiğimiz saatlerde Muğla ve çevresi için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.
Meteoroloji'nin uyarısı sonrası bir uyarı da AFAD'dan geldi ve turuncu kodlu uyarı yayınladı.
VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI
Bodrum'da saat 17.00 itibariyle kuvvetli sağanak başladı.
Bodrum'da günlük yaşam olumsuz etkilerken; rögarlar taştı, cadde ve sokaklar ise suyla doldu.
Debisi yükselen dereler nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Yağışın önümüzdeki günlerde de etkili olması bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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