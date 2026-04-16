İçişleri Bakanlığı'da gerçekleştirilen güvenlik toplantısı sona erdi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 8 öğrenci ve 1 öğretmen olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti.

14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi İhsan Aras Mersinli'nin babasına ait 5 tabanca ve 7 şarjörle okula girerek rastgele ateş açtığı, ardından intihar ettiği belirlendi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yaptığı açıklamaya göre olay bireysel nitelikte olup terör bağlantısı bulunmuyor.

SALDIRGANIN BABASI TUTUKLANDI

Saldırganın babası Uğur Mersinli gözaltına alınıp tutuklandı.

Soruşturma kapsamında dijital materyaller ve kamera kayıtları inceleniyor.

Kentte eğitim-öğretime iki gün ara verildi.

81 İL VALİSİYLE 'OKULLARDA GÜVENLİK' TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, video konferans yöntemiyle basına kapalı olarak, 81 il valisiyle bir araya geldi.

Bakanlar Çiftçi ve Tekin'in katılımıyla düzenlenen çevrim içi toplantıda, okullar ve çevrelerinde alınacak önlemler değerlendirildi.

OKUL VE ÇEVRELERİNDE ALINACAK ÖNLEMLER DEĞERLENDİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bakanlık bünyesindeki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) okullar ve çevrelerinde alınacak önlemlerin gözden geçirildiği basına kapalı toplantı yapıldı.

Toplantı 1 saat sürdü.

Çiftçi ile Tekin'in katılacağı toplantıya, valiler ve il milli eğitim müdürleri de video konferans sistemi üzerinden iştirak etti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN GÜVENLİK TEDBİRLERİ

İçişleri Başkanlığı tarafından okullardaki güvenlik tedbirlerinin artırıldığı açıklandı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ilgili tüm kurumların sahada çalışmalarına hızla devam ettiği belirtildi.

Olayın ilk anından itibaren devletimiz tüm kurumlarıyla birlikte sahadadır. Süreç; güvenlik, adli, idari ve eğitim boyutlarıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir. İçişleri Bakanlığı olarak mülkiye ve polis başmüfettişlerimiz görevlendirilmiştir.



Adli süreç, Adalet Bakanlığımızın koordinasyonunda hassasiyetle sürdürülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığımız da dört başmüfettişle idari inceleme sürecini başlatmıştır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız, saldırıdan etkilenen yavrularımızın ve ailelerinin rehabilitasyon süreçlerini titizlikle yürütecektir.

"OKUL VE ÇEVRESİNİN GÜVENLİĞİNE YÖNELİK TÜM TEDBİRLER ALINACAK"

Sabah saat 09.00’da Valilerimiz, İl Emniyet Müdürlerimiz, İl Jandarma Komutanlarımız ve İl Milli Eğitim Müdürlerimizle bir araya gelerek geniş kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştireceğiz.



Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin’in katılımıyla gerçekleştireceğimiz bu toplantıda, okullarımızın ve çevresinin güvenliğine yönelik tedbirleri bütün boyutlarıyla ele alacak, gerekli adımları süratle hayata geçireceğiz.



Evlatlarımızın huzur ve güven içinde eğitim alması en temel önceliğimizdir. Bu doğrultuda ilgili tüm bakanlıklarımız ve kurumlarımızla güçlü bir koordinasyon içerisinde çalışmaktayız.

"DEZENFORMASYON YAYMAYA ÇALIŞANLAR HAKKINDA DA GEREKLİ İŞLEMLER YAPILMAKTADIR"

Bu acı hadise üzerinden provokasyon üretmeye, milletimizin acısını istismar etmeye, suçu ve suçluyu övmeye, dezenformasyon yaymaya çalışanlar hakkında da gerekli işlemler kararlılıkla yürütülmektedir.



Siber Suçlar, İstihbarat, Güvenlik ve Asayiş Daire Başkanlıklarımız tüm birimleriyle azami gayret göstermektedir. Okullarımızdaki güvenlik tedbirleri artırılmıştır.



Sosyal medyada siber devriye çalışmalarımız kesintisiz bir şekilde büyük bir titizlikle yürütülmektedir. Devletimiz güçlüdür. Kurumlarımız eş güdüm içindedir.

BAKANLAR KAHRAMANMARAŞ'A GİDİYOR

Bakanlar, toplantının ardından Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için düzenlenecek cenaze törenleri için Kahramanmaraş'a hareket edecek.