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    Bodrum'da temizliğe gittiği evi soyan kadın tutuklandı

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde temizlik yapmak için gittiği evden 200 bin lira değerinde 2 pırlanta kol saati ile ziynet eşyaları çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Zeline Sekmen, tutuklandı.
    • DHA
    • 05.04.2021 - 11:54
    • Güncelleme : 05.04.2021 - 12:02
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    Bodrum'da temizliğe gittiği evi soyan kadın tutuklandı

    Muğla'nın Bodrum ilçesi Çiftlik Mahallesi’nde yaşayan Şule Yıldız, Bodrum Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı’na giderek, evinden toplam değeri yaklaşık 200 bin lira olan 2 pırlanta kol saati, 2 altın kolye, 1 pırlanta yüzük, 2 çift altın küpe ve 1 elmas kolye ile imitasyon takılarının çalındığını belirtip, şikayetçi oldu.

    Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmayla hırsızlık şüphelisinin, eve temizlik yapmak için gelen Zeliha Sekmen olduğu tespit edildi.

    ÇALDIKLARI SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

    Sekmen, jandarma ekiplerince evinde gözaltına alındı. Evinde bulunan çaldığı eşyalar ise tutanak tutularak ev sahibi Şule Yıldız’a teslim edildi.

    Zeliha Sekmen

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Zeliha Sekmen, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Zeliha Sekmen

    Zeliha Sekmen

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