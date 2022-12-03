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    Bodrum’daki 'horlama' cinayetinde tutuklama

    Horladığı için kendisini uyaran oda arkadaşını uyuduğu sırada 20 yerinden bıçaklayarak öldüren güvenlik görevlisi tutuklandı.
    • 03.12.2022 - 09:12
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    Bodrum’daki 'horlama' cinayetinde tutuklama

    Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir otelin plajında güvenlik görevlisi olan 29 yaşındaki Kenan Maral, iddiaya göre Yalıkavak Mahallesi'ndeki lojmanda aynı odada kaldığı mesai arkadaşı Muzaffer Eser’i daha önce horladığı için uyardı.

    Önceki akşam ikili arasında 'horlama' nedeniyle yine tartışma çıktı.

    Uykusunda bıçaklayarak öldürdü

    Tartışma sonrası ikilinin vardiya saatleri değiştirildi.

    Gece vardiyasında çalışan Muzaffer Eser (28), sabah saat 06.00 sıralarında lojmana döndüğü sırada mesai arkadaşı Maral'ı uykusunda 20 yerinden bıçakladı.

    Bodrum’daki horlama cinayetinde tutuklama #1

    Gözaltına alındı

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kenan Maral'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Muzaffer Eser ise gözaltına alındı.

    Bodrum’daki horlama cinayetinde tutuklama #2

    Boşanma aşamasındaydı

    Savcının incelemesinin ardından Maral'ın cenazesi ise otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Şüpheli Muzaffer Eser’in psikolojik sorunlarının bulunduğu ve boşanma aşamasında olduğu belirtildi.

    Bodrum’daki horlama cinayetinde tutuklama #3

    Tutuklandı

    DHA’nın haberine göre olayla ilgili soruşturma başlatılırken; Muzaffer Eser, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.


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